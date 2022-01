DIVULGA QUE ALGO QUEDA

Todos los plátanos son el mismo

En Por fin no es lunes en Divulga que algo queda Mario Viciosa nos habla de platanocausto que viene y que no llegará a Canarias. Además, resuelve la duda de la semana: ¿Es verdad que si me como un plátano me vuelvo radiactivo?