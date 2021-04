Divulga que algo queda: bisontes como solución para acabar con los incendios forestales en España

Se acerca la temporada de incendios y todos los años vemos bosques arrasados por el fuego. ¿Cómo podemos evitarlo? América Valenzuela nos descubre en Divulga que algo queda de Por fin no es lunes una de las ideas más originales para evitar la proliferación de los incendios. La solución es recuperar el bisonte europeo y hacerlo pastar de nuevo por el paisaje español.

La idea de reintroducir el bisonte lleva años gestándose. De hecho, está en marcha. En 2010, llegaron a España los primeros bisontes y se instalaron en Palencia. Desde entonces las pequeñas manadas de bisontes se han multiplicado.

¿Por qué bisontes para evitar incendios?

Porque los bisontes son máquinas de limpiar el monte. Actualmente asistimos al declive de la ganadería extensiva. Ya no hay ovejas, cabras ni vacas que se coman la hierba. La evolución del paisaje es hacia una matorralización y en España, detrás viene el fuego. ¿Qué puede hacer el bisonte? Lo mismo que hace cualquier otro gran herbívoro pero a gran escala. "Come”.

Cada ejemplar come unos 30 kilos de vegetación al día. Cada bisonte es como un pequeño rebaño de cabras. Literalmente come madera, ramas, cortezas de árboles y matorrales, también hojas y hierba. Son auténticas desbrozadoras. Además, llegan a sitios donde el ganado no suele llegar y abren claros en el bosque, esto lo que permite que entre la luz y mejora la salud del ecosistema. Todo son ventajas. Por eso la presencia del bisonte es ideal y necesaria.

¿Por qué los bebés y cachorros en general tienen esas barrigas tan grandes?

Hasta el año o año y medio. Es la tripa típica de los lactantes. Tienen las vísceras muy grandes. Están desproporcionados con el resto del cuerpo. El hígado, sobre todo. Los intestinos suelen estar más distendidos, tienen más gases.

Por otro lado, los bebés tienen esa tripota porque la musculatura abdominal es muy débil y no recoge con firmeza los órganos. A medida que van creciendo se va desarrollando esta musculatura y empiezan a recoger y proteger los órganos internos y esa barriguita hermosa de bebé va desapareciendo.