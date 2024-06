Las vitaminas son necesarias para vivir, pero tomar suplementos no alargará tu vida

En Por fin no es lunesMario Viciosa nos dice que No se puede negar que las vitaminas son necesarias para vivir, para el funcionamiento de nuestro organismo. En concreto, son necesarias 13 vitaminas, la mayoría, se disuelven en agua: la C y las del grupo B. Y otras que se disuelven en grasa o que acompañadas de grasa se podrán asimilar mejor, entre ellas, la D.

No se puede negar que una dieta equilibrada ya nos aporta la cantidad necesaria de vitaminas y minerales. Y no es necesario suplementar, salvo expresa indicación médica. Un organismo bien vitaminado funciona mejor y tendrá mayor esperanza de vida. Otra cosa es que los suplementos vitamínicos en personas sanas aporten nada extra. Las personas que toman multivitaminas a diario no presentan un menor riesgo de mortalidad, según afirma un metaanálisis publicado esta semana. Un metanálisis significa que han revisado un montón de estudios publicados en los últimos 20 años, que suman a casi 400.000 personas voluntarias implicadas. Y no han visto ningún beneficio.

La realidad es que, de hecho, entre quienes tomaban más vitaminas, en forma de suplementos, había mayores probabilidades de morir antes. En concreto, el riesgo de mortalidad fue un 4% mayor entre los consumidores diarios de multivitaminas, comparados con los no consumidores, en los años iniciales del seguimiento. Existe el indicio de que quien se atiborra a pastillas de vitaminas muchas veces lo hace porque se atiborra a costillares o tiene una vida sedentaria. Esto ocurre, en EEUU, epicentro mundial del consumo de suplementos vitamínicos y nutricionales, además de ser, tristemente, el epicentro de la obesidad ligada al estilo de vida.