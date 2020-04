Varios estudios reflejan que el coronavirus sobrevive en los smartphones entre 24 horas y 9 días

¿Llevamos el móvil a la calle o lo dejamos en casa?

Isabel Lobo nos cuenta que hay que tener en cuenta que el coronavirus se mantiene estable durante varias horas o, incluso, días en aerosoles y diversas superficies. Así lo recoge un estudio publicado en The New England Journal of Medicine y elaborado por un equipo de científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad de Princeton en Estados Unidos.