Cómo no arruinar las vacaciones sin morir en el intento

Hoy hablamos de las vacaciones, ese tiempo para no hacer nada y dedicarse a ver pasar la vida. Algo que, en el día a día, esta frenética e hiperconectada vida, no nos permite hacer. Parece que no hacer nada es perder el tiempo, y quizás, sea todo lo contrario.

Otro tema asociado a las vacaciones y al tiempo, es la idea del aprovechamiento. Queremos hacer todo lo que nos gusta y no hemos podido hacer durante todo el año. Son tan altas las expectativas que tenemos sobre las vacaciones que estos días de relax pueden convertirse en una frustración tras otra, que nos exprima esa poca energía que nos quedaba y nos devuelva a la rutina incluso peor de lo que estábamos.

Sin embargo, el cine puede darnos mucha lecciones y alegrías. Con esta excusa, vamos a recomendar películas de todos los tiempos para disfrutar de este tiempo de veraneo con Pablo Mérida, quien ha preparado una guía sobre como el cine te puede ayudar a no arruinar tu tiempo de descanso.

Para ello, a través de 10 momentos de películas distintas, nos ha hecho saber qué debemos evitar para no amargarnos la temporada estival.