Diego Calero, director de La Hospedería de El Provencio: "Teníamos claro que esta hospedería tenía que estar adaptada a todas las necesidades especiales"

En Onda Viajera seguimos conociendo la Ruta del Vino y en esta ocasión paramos en La Hospedería de El Provencio para hablar con su director general, Diego Calero, que atiende a Carles Lamelo en el programa especial desde la sede de Dcoop BACO.

Se trata del primer hotel de Castilla-La Mancha con certificación Autism Friendly, ya que adapta sus instalaciones para personas con espectro autista, con entornos cálidos y diseñados para las necesidades de todas las personas: “Es una cosa sencilla, es hacer que todo tu equipo crea y formarlo para ello, para que cuando viene el cliente y necesitan disfrutar, dormir y comer, que todo esté preparado”.

¿Y cómo se preparan las instalaciones para planificar su bienestar? Diego Calero destaca, por ejemplo, cómo se les pone en una “mesa aparte”, se hace un “check in especial” y, según el grado de necesidad, se les facilita un “kit sensorial, con cascos y juegos”. Además, se les presenta al chef y al jefe de sala para que cuenten qué quieren comer y qué necesitan “para que se sientan como en casa”: “Les ponemos también una sala para disfrutar, con camas elásticas, juegos y colchonetas, y claro, vienen y se sienten como en casa”.

Así, Diego Calero cuenta que, cualquier que conoce o tiene cerca un caso de TEA, sabe que un niño necesita tener su plato en la mesa a la hora de sentarse, pero que, cuando termina, también se quiere levantar: “El tiempo de espera del plato es diferente”.

De la transformación de la Hospedería a la experiencia con su gastronomía

La Hospedería de El Provencio era una antigua bodega que se transformó en el alojamiento actual. Diego Calero relata cómo siempre tuvo claro que tenía que ser un hotel “adaptado a las necesidades de todo tipo de personas”: “Tenemos una adaptación especial para personas con autismo, pero aquí puede venir cualquier persona con cualquier necesidad que tenga”.

En el ámbito de la comida, Diego Calero señala que su carta se convierte en “experiencia” al nombrar cada plato con una palabra “muy manchega”, con un glosario al final del menú para descubrir su significado. “Es una experiencia. Cuando viene la gente tiene una experiencia diferente”, asegura el director general.

Por último, Diego Calero comenta las experiencias turísticas que ofrecen desde La Hospedería de El Provencio. “Ofertamos experiencias, por ejemplo, a cualquier bodega de la zona. Haces tu reserva aquí y nosotros lo gestionamos todo”, afirma, al mismo tiempo que concluye que “todo el mundo que viene a El Provencio puede disfrutar de cualquier experiencia”.

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.