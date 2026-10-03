Ángel Villafranca, presidente de vinos de Dcoop BACO: "Tenemos buenas instalaciones con técnicos que saben cómo tener el mejor resultado para nuestros consumidores"

Carles Lamelo conversa con Ángel Villafranca, presidente de la sección de vinos de Dcoop BACO, con motivo del programa especial desde la gran cooperativa de Alcázar de San Juan para celebrar la VIII Edición de la Fiesta de la Vendimia en Onda Cero.

Precisamente, Ángel Villafranca habla de la vendimia en Onda Viajera. “Esta campaña ha sido excesivamente temprana. Prácticamente todo agosto lo hemos dedicado a la recolección y en septiembre estamos terminando”, señala el presidente de la sección de vinos, que cuenta qué se espera de la cosecha de este año: “Tenemos buena tierra, agricultores y luego tenemos buenas instalaciones con buenos técnicos que saben cómo tratar esas uvas para tener el mejor resultado y que se adapte a los consumidores”.

De Zero Limits, sin alcohol, a todas las variedades de Dcoop BACO

“La sociedad demanda las nuevas tendencias, la gente piensa en cuidar mucho el cuerpo y cada vez se quieren tomar bebidas más bajas en alcohol, por lo que nosotros aportamos innovación”, asegura Ángel Villafranca, que habla de unas tendencias a la hora de consumir menos alcohol en el vino, lo que se refleja, por ejemplo, en la variedad que trabajan en Dcoop BACO llamada Zero Limits, la que “acompaña a los jóvenes y no tan jóvenes que quieren tomar menos alcohol”.

Pero Dcoop BACO trabaja muchas más variedades, desde moscatel hasta verdejo, estas últimas por su carácter “aromático” y tonos “agradables”, a las que hay que sumar la “burbuja que da una complejidad que hace que se pueda tomar de aperitivo, de vino de postre o en una larga comida”, según relata Ángel Villafranca.

Fiebre por el pistacho

El pistacho es otro de los productos cuya demanda más se ha extendido, como sostiene el presidente de la sección de vinos: “Los pistachos son muy extendidos en La Mancha y acompañamos con vinos tradicionales que nos hacen sentir diferente. Vamos a intentar que el pistacho esté de moda, hay que hablar de una tendencia importante a consumir este producto, muy saludable”.

En este sentido, destaca la labor desde Dcoop BACO a la hora de “trabajar” el pistacho: “El pistacho hay que trabajarlo a las pocas horas de haberlo cogido del árbol para que conserve la fuerza que tiene a lo largo de los tiempos. Lo hacemos bien, estamos profesionalizándonos, es un cultivo joven y tenemos mucho que aprender, pero también mucho que ofertar”.

Más de 70.000 familias forman parte del grupo BACO, siendo 8.000 de ellas las dedicadas a la parte del vino, con muchas variedades que destacan también como Airén y el tempranillo. “Tienen su mercado, es un consumidor muy clásico y que tratamos de adaptar a la tendencia. Con la Denominación de Origen La Mancha tienes que cumplir con un panel de condiciones, que lo cumplimos con creces, y te da un vino que diría que es el que habitualmente más sabemos consumir”.

Además, hay variedades “más de guarda”, las que se pueden conservar en casa más tiempo y que son de “hacienda real”, así como las variantes “más jóvenes” y otras en la dinámica del día a día, también los rosados o semidulce. Como afirma Ángel Villafranca, se trata de un “abanico donde se cubre el 100% de las variedades de los viñedos”.

Los vinos de La Mancha, por todo el mundo

El vino de la región se puede encontrar por todo el mundo, siendo “la mejor prueba” de que es la primera región del mundo en producción de vinos y en extensión. “Realmente La Mancha ha sido la gran desconocida, llevamos pocos años comerciando en mercados internacionales, las marcas hay que hacerlas en dos o tres generaciones, y ahora estamos en el final de la primera generación, por lo que nos queda mucho recorrido”, comenta Ángel Villafranca.

Berlín ha sido una de las ciudades europeas a las que ha viajado últimamente Ángel Villafranca, una capital europea que compra muchos vinos de La Mancha, estando presentes en cualquier supermercados y en “cualquier formato”.

Con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Campo y Alma, la Denominación de Origen La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real.