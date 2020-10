Elena Gijón: "Vayan haciéndose a la idea de que las navidades de este año no van a ser como siempre"

Elena Gijón reflexiona en Noticias Mediodía sobre las palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmando que la Navidad de este año "no será una Navidad normal" .

Se que lo sospechaban. Pero vayan haciéndose a la idea de que las navidades de este año no van a ser como siempre. Ha empezado a avisar el ministro de sanidad de que no serán unas fiestas normales, al tiempo que insiste en el mensaje de que vienen semanas complicadas. Si a eso le unen que ya sabemos que el gobierno ha llevado a Bruselas un plan presupuestario con el que está seguro que va a recaudar 7.000 millones de euros gracias a tasas y subidas de IVA, sólo me queda decirles, que hoy es viernes.