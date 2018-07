El editorial de Elena Gijón

Entre los que dejan claro con quien quieren gobernar y con quien no, los que aclaran a quien están dispuestos a apoyar y a quien no, hemos entrado en un panorama enloquecido en el que. tras las elecciones del pasado domingo, todos proponen pactos con todos. Entiéndanlo como quieran: actitudes democráticas a más no poder, falta de práctica en el asunto de los pactos, o todos posicionándose ya de cara a lo que se juegan en las generales.