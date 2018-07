El PP irá a los tribunales

Si hubo delito porque no se declaró lo cobrado, si el partido trató de ocultar parte de la caja o de esconder donaciones que no le debían haber llegado. Porque el papel publicado no aclara nada de eso, pero esparce tal sospecha que el PP está obligado a disiparla, y no le queda otra, como ya ha anunciado, que ir a los tribunales.