Ante una solución definitiva nada fácil

La labor no es nada fácil aunque están ante la oportunidad de una solución definitiva. Pero si no acotan perfectamente a qué casos se refieren, si no ponen el foco sólo sobre situaciones sangrantes, corren el riesgo de que empiecen las pegas.

En España tenemos tan claro que hay procesos que claman al cielo... como que a los dos minutos de aprobarse lo que sea empezarán las preguntas de por qué se contemplan unos supuestos si y otros no.