Elena Gijón: "Usted pagará las autovías con su IRPF y con su peaje"

Era un proyecto, pero ya está confirmado por el Gobierno, cobrará por el uso de las autovías. Está claro que el dinero no cae del cielo.

Si elaboras unos Presupuestos con el barril de petróleo a 60 dólares cuando hoy está a 85. Si pronosticas un crecimiento del 7% cuando todos los analistas te dicen que como mucho rondará entre el 5 y el 6... Si diseñas los números pensando en el mayor gasto social de la historia... pero no en hospitales ni en escuelas, sino en bonos para cultura o vivienda de los jóvenes (no porque no la necesiten, que es evidente que sí) sino porque consideras que dando una ayudita no solucionas el problema pero ganas muchos votantes... está claro que precisas ingresos extra para pagar la fiesta.

Y la solución es la de siempre. Subir los impuestos. Incluso dos veces. Porque usted pagará las autovías con su IRPF, pero también con su peaje.