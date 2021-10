El Gobierno confirma que cobrará peajes por el uso de autopistas y autovías en España

LEER MÁS El pago por viñeta en autopistas y autovías de España cobra fuerza como opción alternativa al peaje

El Gobierno ha confirmado que cobrará un peaje por el uso de las autovías. Lo ha asegurado el secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez, quien ha dicho que no quieren llamarlo peaje.

Sergio Vázquez reconocía que el Gobierno va a implantar "un sistema de tarificación", pero que pedía que no se utilizara el término "peaje". El secretario de Infraestructuras ha señalado que "no tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes como son las políticas sociales".

"No tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes como son las políticas sociales".

El tema se lleva debatiendo desde el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno ya tenía una primera evaluación del precio que estudia cobrar como peaje blando en las autovías españolas a partir de 2024.

El Gobierno estudia un peaje basado en una viñeta, que tendrá una tarifa fija para un periodo determinado de tiempo, algo que ya ocurre en países como Suiza, Austria o República Checa. También se plantea el modelo portugués de pago por kilometraje.

¿En qué consistiría el sistema de viñeta?

Se trata de una pegatina, muy parecida a la de la ITV o el distintivo ambiental, que los conductores colocan en la luna se su vehículo indicando que se ha pagado por usar cierta carretera. No habría barreras ni taquillas, como tienen los peajes tradicionales, y la vigilancia se hace mediante un sistema de cámaras colocadas a lo largo de la vía que capta la matrícula de los vehículos y verifican que la viñeta está en vigor. De lo contrario se estaría cometiendo una ilegalidad y habría una fuerte multa por ello.

Además, el objetivo que se plantea el Gobierno es tener el sistema implantado para el tercer trimestre de 2023 o principios de 2024 en determinadas autovías y autopistas, pero no se excluye que incluso llegue a algunas carreteras.

¿Cómo funciona en el resto de países?

Muchos países centroeuropeos como Suiza, Austria o República Checa ya tienen este sistema en funcionamiento donde se impone una viñeta por días, meses o anual, según lo que elija cada persona, que permite el paso a los vehículos de menos de 3.500 kilogramos. Sin embargo, en Portugal, en vez de pagar una cuota fija, las cámaras detectan la distancia recorrida y pasan un importe a la matrícula según los kilómetros.

¿Cuánto costaría la viñeta?

Si las Comunidades Autónomas fuesen las encargadas de implementar este pago, en el caso de Cataluña, costaría alrededor de unos 75 euros al año, según señalan expertos de Col·legi d'Economistes, que abogan por iniciativas de este tipo porque es necesario implantar una tarifa dada las necesidades de financiación por parte de las administraciones.

La opción de pago por viñeta es viable para este organismo porque tiene un bajo coste de implementación, dado que no habría peajes físicos, y favorece la ordenación del tráfico, según cuenta El Periódico. se produce tras la finalización de la concesión de más de 400 km de vías de alta capacidad en Cataluña desde el pasado 1 de septiembre, donde el peaje ha pasado de suponer el 42% del total en vías de alta velocidad a tan solo el 8%.

El Gobierno defiende la medida porque "es común en la Unión Europea"

En este sentido, Sánchez calificó que el sistema actual "no es sostenible" y con la nueva ley se podría contribuir a la reducción de emisiones de efecto invernadero. "No vamos a inventar nada, de los 27 Estados Miembro, 24 ya tienen implementado este sistema. Vamos a procurar que sea un sistema que no genere agravios, que sea justo, que sea seguro y sirva para vertebrar el territorio y la cohesión social", defendió.

Una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde a este proyecto, comenzará una ronda de "diálogo transparente" con los diferentes grupos políticos, agentes sociales y administraciones sobre el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado.

Los coches más antiguos pagarían más

El borrador de este nuevo modelo recoge que los propietarios de coches que sean más contaminantes pagarán más en los peajes, es decir, los más antiguos. En la Ley no se habla de criterios económicos, sino ambientales y de impuestos a los que tengan un coche que contamine, pero aún no está claro cuánto cobrarán por kilómetro.

En este sentido, la ministra de Transportes aseguró que "estamos trabajando en una propuesta de tarificación de la red de carreteras de alta capacidad del Estado, basada en el principio de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental". "Tenemos que responder al criterio europeo de quien contamina paga", insistió.

Modelo de peajes en otros países de Europa

La mayoría de países principales de Europa cobran peajes en algunas de sus carreteras. Tan solo Albania, Estonia, Islandia, Finlandia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Ucrania tienen un sistema de carreteras libre.

Portugal, por ejemplo, es uno de los países que más recaudan gracias a los peajes. Tiene un sistema de peajes automáticos para los cuales el usuario debe tener instaladas las aplicaciones adecuadas en el teléfono móvil, aunque todavía existen peajes convencionales.

En Francia, las autopistas son de pago, pero representan el 1% de la red nacional. En Reino Unido solo hay 23 peajes que están ubicados en tramos especiales y en Italia las autovías son completamente gratuitas y solo se paga por los 6.000 kilómetros de autopistas.

Alemania tiene algunos peajes puntuales en puentes y túneles para vehículos pesados y en Austria cualquier tipo de vehículo paga por utilizar las autopistas o túneles que cruzan los Alpes.