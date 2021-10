Este es el dinero que recauda el Gobierno en impuestos a los conductores: IVA de combustibles, circulación...

El Gobierno anunció que cobrará un peaje por el uso de las autovías aunque lo han denominado "sistema de tarificación". "Será un sistema de tarificación para asegurar el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad", aseguró la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

El objetivo que se plantea el Gobierno es tener el sistema implantado para el tercer trimestre de 2023 o principios de 2024 y se uniría al resto de impuestos que ya pagan los conductores.

¿Cuánto recauda el Gobierno por los automóviles?

En 2019, el sector del automóvil en su conjunto superó los 30.000 millones de euros en materia de recaudación fiscal, obteniendo un 2,9% más que el año anterior. En un año en el que las matriculaciones de vehículos nuevos descendieron un 4%, la recaudación fiscal por adquisición de vehículo nuevo logro recaudar casi 5.500 millones de euros, un 3,4% más que en 2018.

En España cada conductor paga una media de 1.068 euros de impuestos relacionados con su vehículo. En el 2019 las administraciones ingresaron 30.888 millones de recaudación por tasas e impuestos del automóvil. De esa cifra la mayor parte corresponde a los impuestos por consumo de carburante que asciende a 21.513 millones de euros (7.507 de IVA y 14.006 del Impuesto Especial).

Por adquisición de vehículos nuevos la recaudación fue de 5.493 millones (4.877 de IVA y 616 de Impuesto de Matriculación). Por impuesto de circulación el ingreso fue de 2.925 millones.

Otra parte de la recaudación procede de las compraventas de vehículos usados, 533 millones, repartidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, IVA e Impuesto de Matriculación. Además existe la tasa de matriculación (146 millones), la del permiso de circulación (78 millones) y la tasa por cambio de titularidad (196 millones).

Recaudación por tasas e impuestos del automóvil | ANFAC

El Gobierno planea más subidas

El Gobierno planteó en Bruselas subir impuestos al diésel en el cuarto trimestre de 2022, porque "los tipos impositivos en el Impuesto sobre Hidrocarburos son más elevados para la gasolina que para el gasóleo". También el aumentar el Impuesto de Matriculación en el primer trimestre de 2022. Lo con el Impuesto de Circulación que tendrá una subida en 2022.

Y en el horizonte el peaje por usar las autovías. Sánchez calificó que el sistema actual "no es sostenible" y con la nueva ley se podría contribuir a la reducción de emisiones de efecto invernadero. "No vamos a inventar nada, de los 27 Estados Miembro, 24 ya tienen implementado este sistema. Vamos a procurar que sea un sistema que no genere agravios, que sea justo, que sea seguro y sirva para vertebrar el territorio y la cohesión social", defendió.

Una vez que el Consejo de Ministros dé luz verde a este proyecto, comenzará una ronda de "diálogo transparente" con los diferentes grupos políticos, agentes sociales y administraciones sobre el futuro y la sostenibilidad de la red de carreteras del Estado.

Desde el Gobierno ya avisaron que la opción de subida de impuestos a los conductores estaba encima de la mesa: "Con el fin de lograr una movilidad más sostenible, deberán analizarse las figuras que gravan o que podrían gravar la utilización o disposición de vehículos o el uso de carreteras, entre otros"