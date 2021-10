Elena Gijón: "El Gobierno prepara un 'catastrazo'"

El Gobierno prepara un 'catastrazo'. Si no ha sido suficiente con la subida del precio de la luz de un 44% en un año, si los precios suben el doble de lo que lo hace su salario o su pensión. Si ha ahorrado para esa pensión en un plan privado como le incitaron a hacer sucesivos Gobiernos y ahora se queda sin los beneficios fiscales. Si tiene la desgracia de haber pasado a formar parte de los dos millones y medio de personas que desde el comienzo de la crisis está por debajo del umbral de la pobreza. Si es un autónomo al que no han llegado todavía las ayudas prometidas o le han subido las cotizaciones sociales. Si es incluso de la sufrida clase media con unas espaldas lo suficientemente anchas como para aguantar de todo, éste no es su día.

Claro que ahora se entiende por qué el Gobierno en contra de todas las previsiones internacionales le cuadran las cuentas porque si no encajan siempre se puede estrujar con más impuestos.