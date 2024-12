Conferencia de presidentes en Santander con el convencimiento de que no va a servir para nada. De cara a la galería, Sánchez dice que será un éxito pero no hay un documento que trabajar encima de la mesa. El formato no es de debate sino de una sucesión de discursos sin réplica.

Y el Gobierno va a defender una financiación singular para Cataluña que para el resto es incompatible con la igualdad. No se veían desde hace tres años y el Gobierno les ha citado para un diálogo de sordos.