Elena Gijón, sobre el Gobierno: "No dejan institución viva ni libre de manejos"

Cacicada: dícese de una acción arbitraria o abusiva en el ejercicio del poder. Pues eso. Otra cacicada del gobierno que tiene como víctima el Poder Judicial. Y decimos otra porque van dos. La primera fue impedir al Consejo General del Poder Judicial renovar vacantes en los tribunales.

La segunda es permitírselo pero sólo para que renueve dos asientos en el Tribunal Supremo. ¿por qué? Porque si no el gobierno no puede renovar a los que le corresponden a él ya que los nombramientos se hacen de 4 en 4. Y al ejecutivo le interesa garantizarse una mayoría progresista. No dejan institución viva ni libre de manejos. Claro que esta vez, quizá quien les chafe la maniobra es la otra parte del gobierno.