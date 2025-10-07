EL ANÁLISIS DE ELENA GIJÓN

Elena Gijón: "El Gobierno ha elegido justo este día de aniversario para debatir y votar el embargo de armas a Israel"

Elena Gijón reflexiona en su entrada de Noticias mediodía acerca del conflicto en Oriente Próximo.

Elena Gijón

Madrid |

Elena Gijón

Dos años se cumplen de la salvaje, descarnada e inhumana matanza de Hamás en Israel: 1.200 asesinados y 251 secuestrados. Israel concitó entonces la solidaridad internacional, pero su primer ministro se ha encargado de dilapidar la empatía planetaria con una respuesta desproporcionada en la Franja, en palabras de Giorgia Meloni.

Aquí, en España, con un cuestionable don de la oportunidad y de la elegancia, el Gobierno ha elegido justo este día de aniversario para debatir y votar el embargo de armas a Israel. Haciendo un esfuerzo, el PSOE se aviene a que la votación sea mañana. Pero no más tarde. Que no está la cosa de los sobres y las comisiones para renunciar a victorias parlamentarias que exhibir en el relato político.

Elena Gijón, presentadora y directora de Noticias Mediodía
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer