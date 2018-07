OPINIÓN

Hoy le toca a Esperanza Aguirre. Dices ¿el qué, que la detengan? No, hombre no, le toca responder a las preguntas. Que le quiera hacer el fiscal y los abogados en el juicio de la Gürtel. Está citada como testigo. Como ahora lo está Rajoy, pero con la diferencia de que ella no ha sido nunca presidenta del gobierno de España y que está citada desde hace tiempo. Eso, y que quien pidió su citación fue la fiscalía.