VÍDEO | Entrevista completa a José María Aznar en Más de uno

EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO

El ex presidente del Gobierno, José María Aznar afirma en Más de uno que no se ha inscrito en la votación de las primarias y dice que "estoy al margen de este proceso porque creo que deben ser otros los que protagonicen las posiciones más importantes". Asimismo, deja claro que "las cercanías con uno u otro candidato yo no las marco, yo estoy donde estaba" y opina que "nadie tiene un proyecto ambicioso para España". "No sólo hay que refundar el centro-derecha, también hay que refundar el centro-izquierda".