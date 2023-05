La clave en el caso Vinicius: el importante matiz entre un simple insulto y un insulto racista

Los insultos racistas en el fútbol no son una novedad. El racismo en España, tampoco. Sin embargo, el caso denunciado por el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., durante el partido de su equipo contra el Valencia CF ha tenido una repercusión política, social y mediática sin precedentes.

La queja del jugador brasileño ante los insultos racistas recibidos por los aficionados del Valencia en el estadio de Mestalla ha provocado una oleada de reacciones de solidaridad hacia el jugador, desde el mundo del fútbol hasta la política, donde la polémica ha traspasado nuestras fronteras al implicarse en el caso el Gobierno de Brasil, Lula da Silva.

Según los datos del último informe de delitos de odio publicados por el Ministerio del Interior, casi la mitad de los delitos de odio tienen que ver con el racismo y la xenofobia. Este odio no se manifiesta únicamente a través de agresiones físicas o verbales, sino también con discriminaciones a la hora de socializar como en el acceso a la vivienda, entre otros muchos ejemplos.

Una respuesta "lamentable" por parte de las instituciones

El caso de Vinicius ha sido el tema protagonista de este miércoles en la tertulia de 'Más de uno', donde los distintos tertulianos del programa han confrontado sus opiniones al respecto. Entre ellos han debatido sobre si España es o no racista y sobre el carácter "populista" que está alcanzando este tema.

Para Rubén Amón, "la respuesta de las instituciones fue lamentable" pues Tebas, en nombre de La Liga, "hizo una apología de la pureza de nuestra competición", mientras que Luis Rubiales, presidente de la Federación de Fútbol, se dedicó a insultar a Tebas.

"Me niego a caer en la idea de que Vinicius va provocando"

La repercusión de los insultos racistas al jugador del Real Madrid ha servido para que la sociedad española reflexione sus propios comportamientos racistas. Esto conlleva un complejo proceso de autocrítica que muchos no están dispuestos a asumir.

En muchas ocasiones se culpa a Vinicius por alentar ese tipo de insultos ante sus provocaciones o chulerías contra los equipos rivales. "Me niego en rotundo a caer en la idea de que Vinicius va provocando", sostiene Ángeles Caballero insistiendo en que no se puede culpar a la víctima, sino que, al contrario, "no hay que callarse ante ese tipo de comportamientos".

Por qué sí son racistas los insultos a Vinicius

A la hora de tipificar este tipo de agresiones, Antonio Casado matiza que "hay una parte de la agresión contra Vinicius que no es contra el negro, es contra Vinicius", dice sobre sus provocaciones a los valencianistas y demás aficiones.

Por el contrario, Marta García Aller confronta su opinión de forma tajante e insiste en la importancia de distinguir los insultos racistas de otro tipo de insultos. "Cuando a Roberto Carlos le decían 'copito de nieve no tiene novia' cuando iba al Camp Nou, era un insulto racista. Le podían haber llamado muchas cosas, pero el racismo hay que verlo cuando se manifiesta", sostiene la periodista.

No minusvaloremos la gravedad que tiene atacar a alguien por motivos de raza, de género o de religión

En este sentido, García Aller pide que "no minusvaloremos la gravedad que tiene atacar a alguien por motivos de raza, de género o de religión, que está tipificado específicamente en el Código Penal. No le han llamado cualquier cosa, le han llamado eso".

Insultos que consolidan la discriminación por raza, género o religión

A esta reflexión se suma Rubén Amón, quien sostiene que "la diferencia entre llamar a una mujer árbitro 'hija de puta' o 'vete a fregar' es enorme. Ahí estás definiendo exactamente qué es la discriminación".

En su opinión, insultos como 'hijo de puta' "homologa" porque "todos somos hijos de puta", pero 'vete a fregar' es claramente un insulto machista que va dirigido específicamente a un sector de la población.

La diferencia entre llamar a una mujer árbitro 'hija de puta' o 'vete a fregar' es enorme

"Estos son los fenómenos que consolidan los espacios de discriminación", sentencia Amón sobre el caso Vinicius, que todavía está por ver si servirá para avanzar en la lucha contra el racismo en España.