Marta García Aller, sobre Vinicius: "Hay un montón de blancos explicándole a un negro qué es racismo y qué no"

España no es un país racista, pero está llena de gente capaz de explicarle a un chico negro de 20 años al que le gritan 'mono de mierda' en un estadio de fútbol que España no es un país racista. Hay un montón de blancos explicándole a un negro qué es racismo y qué no. Qué sabrá un negro de racismo.

España no es un país racista, pero los delitos de odio relacionados con la xenofobia llevan varios años creciendo. España no es un país racista, pero los inmigrantes tienen más problemas para alquilar un piso que un español. España no es un país racista, pero… Qué

importantes esos 'peros' para detectar el racismo. Nada como el pero de "Yo no soy racista, pero"...

La Universidad de Harvard trazó un mapa del racismo en Europa, analizando dónde los europeos blancos asociaban las caras negras con ideas negativas, y España salía más racista que Francia y Alemania pero menos que Portugal e Italia. A menudo los europeos blancos ni siquiera son conscientes de que tienen, tenemos, esos sesgos racistas. La mayoría no son tan cafres para gritarlos en un campo de fútbol.

Así que España no es un país racista, si le preguntas a los españoles. Eso decimos en el CIS. El racismo solo es visto como un problema por el 0,3% de los encuestados, pero cuando a los españoles se nos pregunta por la inmigración la cosa cambia. España no es un país racista, pero la inmigración sí es vista como uno de los 20 primeros problemas de España, justo por debajo de la guerra de Ucrania. España no es un país racista, pero… a lo mejor sí que es un poco complaciente con el racismo.

España no es racista porque una minoría en un estadio de fútbol insulte a un jugador negro por ser negro, como le pasó a Vinicious en Mestalla, pero empieza parecerlo cuando cada vez que eso pasa en vez de tomar medidas contundentes se le dice al negro que no se ponga así. A quién no le han llamado alguna vez 'negro de mierda', sobre todo si es negro. España no es un país racista, pero hay negros que van provocando.

¿Moraleja?

A ver si es que en España solo ve el racismo quien lo sufre en sí mismo.