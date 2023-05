Los detalles de la reunión entre Florentino Pérez y Vinicius tras los insultos racistas en Mestalla

Un día después del partido en Mestalla y tras el entrenamiento de este martes en Valdebebas, Florentino Pérez y Vinicius se han reunido en los despachos presidenciales para hablar de los cánticos racistas que sufrió el brasileño en Valencia. Pasadas las 12:00 horas de este martes, el presidente recibía al atacante, tal y como ha anunciado el propio club blanco a través de sus redes sociales.

Fernando Burgos ha contado los detalles de este encuentro en 'La Brújula de Radioestadio', donde ha asegurado que Florentino ha mostrado su apoyo y cariño a Vinicius, además de informar al brasileño de todos los pasos que está dando para defenderle el club, que llegará hasta "las últimas consecuencias" para que se haga justicia.

La reunión ha durado entre 10 y 12 minutos, y en la misma el presidente ha podido conocer que el jugador se encuentra "muy tocado", tal y como ha contado Fernando Burgos: "Está sobrepasado por la situación desde que se marchó de Mestalla. Ha dormido más bien poco y se siente totalmente acosado".

"Florentino le ha dicho a Vinicius que se relaje a todos los niveles", ha narrado Burgos, que ha añadido que el dirigente madridista ha subrayado que el jugador debe "pasar de todas las provocaciones": "Le ha dicho que pase de todos aquellos que le intentan provocar, que se dedique a jugar al fútbol, porque para eso es uno de los mejores. También que no puede entrar en todos los conflictos, que el Madrid le defiende a todos los niveles".

No obstante, Florentino Pérez ha recordado el episodio de la final de la Copa del Rey, en la que Vinicius no saludó a los árbitros. "No le ha pasado la mano por el hombro. Ha dicho que lo del 'no saludo' a los árbitros en la final de la Copa no se puede volver a producir, que no se puede meter en todos los conflictos".

Nuevo comunicado del Madrid con críticas a Rubiales y al VAR

Tras la reunión, en la tarde de este martes el propio Real Madrid ha emitido un nuevo comunicado en el que ha agradecido "las numerosas muestras de cariño, solidaridad y afecto recibidas desde todas las partes del mundo hacia nuestro jugador Vinicius Junior", además de criticar la "pasividad" de Luis Rubiales.

En un comunicado, el club sentencia que "los ataques de odio y racismo deben ser erradicados de nuestra sociedad para siempre y así se han pronunciado personalidades de todos los ámbitos y desde diferentes instituciones nacionales e internacionales después de lo ocurrido ayer en el estadio de Mestalla".

"Nos sorprenden las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo", reza el escrito.

"Con su pasividad se ha contribuido al desamparo y a la indefensión de nuestro jugador Vinicius. Los árbitros, lejos de actuar con firmeza y aplicar los protocolos reglamentarios, han elegido en la mayoría de los casos inhibirse y evitar tomar las decisiones que les correspondían. Ayer mismo, el colegiado y los responsables del VAR eludieron sus responsabilidades y tomaron decisiones injustas basadas en imágenes incompletas, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius Júnior", argumenta el club.

"Lamentablemente", prosigue, "lo ocurrido ayer y la gestión que se hizo por parte de los árbitros y del VAR no lo percibimos como algo aislado, sino como algo que se viene repitiendo en muchos de nuestros partidos. Nunca se puede hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre".

Por todo ello, asegura que ve "con máxima preocupación que desde la Federación Española de Fútbol no se haya tomado ninguna medida en todo este tiempo, pese a las evidentes y reiteradas señales de alarma que desde nuestro club hemos venido denunciando".

El club espera que, "dada la gravedad de la situación actual y la imagen que se está ofreciendo del fútbol español ante el mundo, se actúe con contundencia y de manera inmediata por parte de todos los que tienen responsabilidad y competencias para combatir estas lacras que son el racismo, la xenofobia y el odio. Nuestro club continuará trabajando para que los valores que han sustentado nuestra historia sigan siendo modelo de convivencia y ejemplaridad".