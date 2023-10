La razón por la que Carlos Alsina y Susanna Griso no están de acuerdo sobre el conflicto entre Hamás e Israel

Dentro del gobierno existen diferencias a la hora de condenar el conflicto entre Israel y Hamás después del ataque sorpresa del sábado en Gaza, que ha dejado miles de heridos, muertos y desaparecidos. Asimismo, los medios de comunicación han dudado a la hora de tratar informativamente esta situación y calificarla o no de guerra.

En la cita semanal entre Espejo Público y 'Más de uno', Susanna Griso y Carlos Alsina han discutido al respecto de la terminología adecuada a la hora de informar de este conflicto armado.

Debate sobre si llamarlo guerra o no

El presentador de 'Más de uno' considera que es el único periodista que no llama guerra a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, una batalla personal que ya ha perdido.

Para Alsina, "la guerra es un enfrentamiento entre dos Estados o naciones, que tienen ejércitos que se enfrentan militarmente conforme a unas reglas". Así, en el caso de ser violadas esas reglas, se pueden enfrentar a cargos penales de crímenes de guerra ante un Tribunal Penal Internacional.

Lo que sucede ahora mismo entre Israel y Hamás es otra cosa. Para empezar, "Gaza no es un Estado; ojalá existieran los dos estados, Israel y Palestina, y pudieran negociar sus cosas y entenderse", considera Alsina. Por ello, Hamás no es el ejército de un Estado, "es una organización que practica el terrorismo".

La guerra es un enfrentamiento entre dos Estados. Y Gaza no es un estado

Dando por sentado esto, no es una guerra porque debería haber límites por ambas partes. Israel lo llama guerra porque entiende que puede utilizar sin límites su potencia bélica, mientras que Hamás también seguramente lo llame guerra porque "jamás va a respetar las reglas que existen en las guerras. Creo que sí existen límites y, por eso, no lo voy a llamar guerra, todavía", sentencia Alsina.

Griso a Alsina: "Es una frivolidad discutir sobre si es una guerra o no"

Susanna Griso, por su parte, le contesta argumentando que "es una frivolidad discutir sobre si se trata de un ataque terrorista o una guerra". Para la presentadora de Espejo Público, lo importante es que 900 civiles han fallecido y cientos más también lo harán.

Para Alsina, sin embargo, se podrá hablar de una guerra convencional si Irán entra en el conflicto armando. "Para mí, los términos son muy importantes, no me parece una frivolidad. Para empezar, no hay 900 personas que han fallecido, han sido asesinadas; no se han muerto, las han matado o secuestrado".

"Hamás no es el Estado Palestino"

En definitiva, se trata de otra situación y en los análisis informativos conviene centrarse en la novedad de estos últimos días, en lo que ha cambiado. Hamás, que no es la autoridad nacional de Palestina, está empeñada en dinamitar cualquier intento de negociación, diálogo y entendimiento entre los países árabes y el estado de Israel.

Así, es importante subrayar que, "Hamás no es el Estado Palestino" a pesar de su control e influencia en la Franja de Gaza, lo que hace "imposible" que Israel pueda acabar del todo con Hamás en la zona, zanja Alsina.