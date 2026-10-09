Rubén Amón: "Seguimos preguntándonos por qué el PSOE no denuncia a Leire"

Rubén Amón cuestiona en Más de uno la falta de iniciativa del Partido Socialista ante los hechos que comenta y plantea por qué la formación no denuncia a Leire. El periodista vincula esta pregunta con la gravedad de los métodos que, según sus palabras, se emplearon para intimidar a la jueza Biedma y con el sistema que atribuye a Santos Cerdán.

"Y seguimos preguntándonos por qué el Partido Socialista no toma medidas contra el ERE. ¿Por qué no la denuncia? ¿Por qué no lleva al extremo una iniciativa judicial que por lo menos aporte un poco de transparencia y frescura a la sede de Ferraz?", afirma Amón.

El periodista centra así su crítica en la respuesta del PSOE y en la ausencia de medidas que denuncia durante su intervención. Sus preguntas sobre Leire y la posibilidad de impulsar una iniciativa judicial ocupan el tramo final de su análisis, que también aborda las comparaciones con la mafia, la resistencia del clan gitano y la situación de la jueza Biedma.

Amón reclama al PSOE una denuncia contra Leire

El comentarista cuestiona que el Partido Socialista no adopte medidas ante los hechos que describe y pregunta por qué la formación no presenta una denuncia contra Leire. Amón también reclama una iniciativa judicial que, a su juicio, aporte transparencia a la sede socialista de Ferraz.

Su crítica no se limita a la ausencia de una denuncia. El periodista plantea la necesidad de llevar más lejos la respuesta judicial y reclama explicaciones sobre la actuación del partido; además sitúa la responsabilidad política y la transparencia en el centro de sus preguntas y conecta su crítica con el resto de los hechos que expone durante su intervención en Más de uno.

El periodista califica de extraordinariamente graves los métodos para intimidar a una jueza

Amón también dirige su atención hacia los métodos que, según su relato, se emplearon para intimidar a una jueza. El periodista atribuye a Santos Cerdán la elaboración de un sistema de cloacas para alcanzar ese objetivo y expresa su rechazo a los procedimientos que describe.

"Los métodos que se han empleado y el sistema de cloacas nauseabundo urdido por Santos Cerdán para llegar a intimidar a una jueza. Y eso es extraordinariamente grave", afirma.

Considera que la gravedad de estas presuntas presiones exige atención y vincula su denuncia con la situación de la jueza Biedma, cuyo desasosiego durante una hora menciona expresamente. Asímismo Amón también alude a los informes de la UCO, que califica de "inequívocos".

Amón rechaza las comparaciones con la Camorra y la Cosa Nostra

El periodista considera poco acertadas las comparaciones entre los hechos comentados y organizaciones criminales como la Camorra y la Cosa Nostra. Su argumento se centra en la resistencia de los clanes a participar en la operación.

"A mí no me parecen muy afortunadas las comparaciones que hacen con la mafia, con la Camorra, con la Cosa Nostra", señala.

Amón sostiene que estas organizaciones italianas no dudan en asumir responsabilidades y llevar a término ejecuciones e intimidaciones. En cambio, destaca que los clanes a los que alude se resisten a intervenir, una diferencia que considera relevante para interpretar lo ocurrido.

La resistencia del clan gitano acentúa sus críticas a la operación

Amón destaca la respuesta del clan gitano ante las pretensiones de Leire y considera que su negativa refuerza las dudas que expresa sobre la operación.

"Que el clan gitano haya opuesto dignidad a las pretensiones de Leire todavía enfatiza más la perversión del juego", afirma.

El periodista relaciona esa resistencia con su rechazo a las comparaciones con las organizaciones mafiosas italianas y con su denuncia de los métodos que atribuye a Santos Cerdán. Así, la actitud del clan constituye otro de los elementos que sustentan su crítica durante la intervención.