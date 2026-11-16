Ramón Reyes, presidente de la AECC, reclama un compromiso político contra el cáncer: "Tiene que ser una prioridad de Estado"

El número de cánceres diagnosticados en España durante el año 2025 alcanzó los 296.103 casos, lo que supone un ligero incremento del 3,3% respecto a 2024, según el informe 'Las cifras del cáncer en España 2025', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Es por ello que la Asociación Española contra el Cáncer quiere que la lucha contra esta enfermedad se convierta en una prioridad de Estado durante la próxima legislatura. Con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, la entidad ha impulsado un manifiesto, respaldado por 54 organizaciones oncológicas de todo el país, en el que reclama a los partidos políticos que incorporen medidas concretas contra el cáncer en sus programas electorales y en sus futuros planes de Gobierno.

Así lo ha explicado Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, en una entrevista en Más de Uno, donde ha defendido la necesidad de alcanzar un compromiso político que vaya más allá de las diferencias ideológicas. "El cáncer no tiene ideología", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que todas las formaciones deben asumir esta lucha como una responsabilidad compartida.

El manifiesto recoge diez compromisos y establece cinco prioridades fundamentales: prevenir y detectar antes el cáncer, garantizar una atención integral y más humana a los pacientes, reducir el impacto social y laboral de la enfermedad, impulsar la investigación y asegurar el acceso a la innovación, y mejorar el tratamiento y la gestión de los datos para diseñar políticas sanitarias más eficaces.

Reyes ha resumido el objetivo de estas propuestas en tres conceptos: "Llegar a tiempo, llegar más lejos y llegar a todos". Una meta que, según ha explicado, debe alcanzar a todos los tipos de cáncer y a todas las personas, independientemente de su lugar de residencia.

Un problema que afecta a toda la sociedad

Durante la entrevista, el presidente de la asociación ha recordado la dimensión del problema en España. Según los datos, actualmente hay 2,3 millones de personas con cáncer en el país y alrededor de 800 personas reciben cada día un nuevo diagnóstico. Además, ha advertido de que cuatro de cada diez personas que padecen la enfermedad no sobreviven.

El cáncer es, desde 2023, la primera causa de muerte en España, según ha apuntado Reyes, que también ha alertado sobre las previsiones para los próximos años. Y es que en 2035 podrían registrarse alrededor de 350.000 casos anuales, mientras que el gasto asociado a la enfermedad podría aumentar un 66% si no se adoptan nuevas medidas.

Por ello, considera imprescindible que la lucha contra el cáncer forme parte de las prioridades de cualquier Gobierno. "Estamos hablando de personas, de sufrimiento, de impacto en la economía y de impacto en el sistema sanitario", ha subrayado.

Aumenta el cáncer de Colon en mayores de 50 años

Ahondando en los tipos de cáncer, el presidente de la asociación ha señalado el incremento de determinados tipos entre la población más joven. Reyes ha puesto el foco especialmente en el cáncer colorrectal, cuya incidencia entre los menores de 50 años ha aumentado un 90% a escala mundial, según los datos citados durante la entrevista.

El presidente de la asociación ha advertido de que este fenómeno plantea nuevos retos para la prevención y la detección precoz, ya que muchos programas de cribado comienzan a partir de los 50 años. Por ello, ha defendido la necesidad de investigar las causas de este incremento y estudiar posibles cambios en las estrategias de detección.

También ha destacado el papel que pueden desempeñar la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos para mejorar los diagnósticos, identificar factores de riesgo y desarrollar políticas sanitarias más eficaces.

La asociación pide aumentar las medidas contra el tabaco y el vaper

Entre las medidas que la Asociación Española contra el Cáncer considera prioritarias, Ramón Reyes ha destacado la lucha contra el tabaquismo y la protección de los menores frente a los nuevos dispositivos de nicotina. El responsable de la entidad ha destacado que el tabaco provoca alrededor de 142 muertes diarias en España por enfermedades relacionadas con su consumo, y ha advertido de la expansión de los cigarrillos electrónicos y los 'vapers' entre los jóvenes. Unos dispositivos que, según ha denunciado, se presentan como productos atractivos e inocuos pese a su potencial adictivo. "Están dirigidos y pensados para crear adicción en un segmento de nuestra población que es el más vulnerable, que son los niños y los jóvenes", ha afirmado.

En este sentido, Reyes ha planteado tres objetivos para 2030: conseguir una generación que no haya fumado, ampliar los espacios libres de humo y vapor y aumentar el precio de los productos relacionados con el tabaco y la nicotina para reducir su consumo. Por otro lado, la asociación también reclama que los nuevos dispositivos reciban un tratamiento regulatorio equiparable al del tabaco convencional, con el objetivo de evitar que se conviertan en una puerta de entrada a la adicción entre los menores.

Mayor inversión en investigación

Otra de las grandes peticiones del manifiesto tiene que ver con la inversión en investigación. Reyes ha recordado que la supervivencia al cáncer se ha duplicado durante los últimos 30 años y que actualmente alcanza aproximadamente el 65% en mujeres. El objetivo de la entidad es elevar esa cifra hasta el 70%.

Sin embargo, ha insistido en que todavía existen tumores con tasas de supervivencia muy bajas que necesitan una atención especial. Como ejemplo, ha mencionado los proyectos específicos que desarrolla la asociación para investigar tres tipos de cáncer con baja supervivencia, con una inversión conjunta de 10 millones de euros.

El presidente de la asociación también ha reclamado que la inversión pública en investigación tenga continuidad, especialmente ante la finalización de los fondos europeos que han contribuido a impulsar la financiación científica en los últimos años.

"La investigación no es un elemento que tú puedas controlar, subes aquí, bajas allá. Necesita una continuidad", ha defendido. Para ilustrarlo, ha recordado el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19, posible gracias a décadas de investigación previa y a una importante movilización de recursos.