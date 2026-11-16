Edu García: "Más cariño en Ponle Freno a Matías Prats que en el reencuentro entre Alcaraz y Ferrero"

Era de esperar, pero lo constato: percibí más cariño en los más de 21 mil participantes de la carrera Ponle Freno de ayer en Madrid hacia Matías Prats que en el reencuentro entre Alcaraz y Ferrero tras la separación forzosa. Nuestro insigne compañero se tira más de 15 minutos saludando al corredor anónimo que, entusiasta, mueve su mano apropiándose de la bienvenida. Ritual hipnótico. Y luego a darlo todo. Por el deporte y por las víctimas de la carretera.

Lo de Carlitos y Ferru era deseable, mucha senda trazada juntos que se merecía la reconciliación adusta que se otorgaron sabiendo que el pilotillo rojo del morbo estaba encendido en las cámaras. El nuevo entrenador de Shelton es quien más ha centrifugado la ruptura. Echó un órdago, midió mal, tensó por exceso de ambición y acabó asumiendo que en una relación jugador-entrenador, hay uno que empuña mejor y más fuerte.

Fue día de tenis ayer y de fin de fiesta para la Sele que cayó ante una muy afinada Inglaterra que demostró que no somos infalibles. Quedan los 44 partidos sin hincar rodilla. Marca labrada en mármol. No obstante, si hoy alguno quiere apostatar, decir que De la Fuente no es tan clarividente y que Lamine no es un talento rutilante… pues están en su derecho.

Estoy más en defender este lunes que los 30 minutos finales de anoche son regalo para los ojos, para el orgullo y para seguir aprendiendo.