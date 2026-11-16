Edu Pidal: "Nací con una España que no ganaba nada y ahora estamos en lo más alto"

Madrugo para contarte que la racha de España se cortó ayer ante Inglaterra con una derrota en el estadio Metropolitano, 2-3, ante una selección que nos dominó en la primera parte y que aguantó como pudo los envites de la Roja en la segunda, porque hubo oportunidades suficientes para empatar.

Algún día tenía que ser, alguna derrota tendría esta selección invencible desde el 28 de marzo de 2024 cuando cayó con Colombia. Y si tenía que llegar, mejor así. Ante un equipo de nivel y que lo mereció por el esfuerzo inicial.

Bellingham lideró un conjunto ordenado, presionante, que desplegó líneas en la presión asfixiante a los nuestros hasta que se puso por delante en el marcador. Fueron 25 minutos de sometimiento y, al menos, otros 25 o más de dominio absoluto, hasta que todo cambió con un penalti sobre Yamal, que supuso también la expulsión de un inglés y el primer gol español, de Oyarzabal.

A partir de ahí, España se subió a hombros de Lamine, el Metropolitano despertó, creyó en la remontada y si no es por la espectacular actuación del portero del Leeds, habríamos igualado.

No pasa nada, no se acaba el mundo. Acabamos la clasificación de la Nations League segundos por la diferencia de goles y jugaremos los cuartos de final en marzo con la desventaja de jugar la vuelta fuera, puede que con Francia o Portugal. Tenemos que entender que todos quieren ganarnos y hacerlo ayer era importante para los ingleses. Perdieron la final de la última Eurocopa y no llegaron a la final del Mundial en Estados Unidos.

Yo nací, y tú también, Rafa, con una España que no ganaba nada y que aspiraba a llevarse algún premio menor, amistosos con grandes selecciones que parecían inalcanzables. Ahora nosotros estamos en lo más alto. Y no nos viene mal perder, para que sepamos que el éxito no es infinito. Para nadie.