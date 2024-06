El Criticón, con Nacho Ibernón

Manual cultureta para gente estresada

¿No tienes tiempo para nada? ¿El último relato que leíste fue el prospecto del reactine plus? ¿Si te mencionamos los conceptos novela o película larga lloras? ¿Rehúyes de este programa porque te enciendes al comprobar que hablan de planazos culturales todo el rato y tú no tienes margen para acudir al cine, al museo, al teatro, o ni quisiera para asomarte 30 minutos a tu plataforma de stream? TRANQUILO, SOMOS MUCHAS LAS PERSONAS ESTRESADAS, ALIENADAS POR EL SISTEMA, DEVORADAS POR LA RUTINA LABORAL ESCOLAR MEDIOAMBIENTAL VITAL MÁS CRUDITÉ. POR ESO esta semana El Criticón de La Cultureta va a ayudarte y va a recetarte CULTURA PARA LA QUE NO NECESITAS NADA, NI TIEMPO NI AGENDA NI PREDISPOSICIÓN NI NADA. SOLO IMAGINACION. Exposiciones urbanas, televisión inesperada, cortometrajes especiales, musicales fantasía... Relájate un poco, jolines, desestrésate. Si no puedes escapar a la playa, ponte a los Beach Boys. Usa la cultura como flotador. De nada.