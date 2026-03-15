El Criticón, con Nacho Ibernón

Día Mundial de la Poesía

El sábado 21 de marzo celebramos el Día Mundial de la Poesía. Para festejarlo, nuestro Criticón de La Cultureta Gran Reserva entra al canal de YouTube de Poética Dos Punto Cero -que es una joya contemporánea que hay que visitar mucho más- y se desmaya de placer tomando prestados el poema ‘De otro modo' de Federico García Lorca en la voz de Carlos Hipólito, y también ‘Coloquio Amoroso’ de Santa Teresa de Jesús, en el alma sonora de Adriana Ozores. El faro de esta sección, idolatrado por centeneras de miles de oyentes en todo el mundo, mezclará en esta ocasión esa pareja de poemas con sonido ASMR de un poeta ramdom cualquiera, que escribe y sueña incansable, y también con la hermosa pieza musical ‘A Dawning’ de Olafur Arnalds junto al difunto compositor irlandés -dios lo tenga en su gloria- Talos.