Edu García sobre el final de la historia de la RFEF con Rubiales: "Promete como ficción"

La semana que viene, justicia mediante, abandonará Rubiales el rincón de pensar. Ya sabemos que redimido y arrepentido no saldrá y encima promete dar un poquito de guerra. Aunque parezca improbable, ha tocado de soslayo a sus escasos fieles para saber cómo verían lo de volver a meter tentáculos en Las Rozas!!

En este tiempo de hibernación forzosa por ser taaan cariñoso, ha juntado palabras exculpatorias en hojas (me resisto a llamarlo libro), ha concedido conversaciones amables (me resisto a llamarlo entrevistas) y se ha movido en las sombras en busca de saber cómo descongelar las inversiones al tiempo que blanquea su ennegrecida imagen.

De sentirse entre las palmitas de Sánchez a demonizarle por no cuidar ese Mundial del 30 por el que tanto sudó. Es más, no descartemos que esta sea una de sus coartadas para dejar el ostracismo: “vengo a salvar la Copa del Mundo y la final española”.

El retorcido plan (que yo veo muy inviable), pasaría por convencer a los presidentes territoriales de que Louzán es un melindre vendido a Tebas y que mediante una moción de censura podría salir un presidente más fuerte que devolviera autonomía a la federación. Compañeros de Atresplayer… ¡atentos! Esta ficción promete…