A PUERTA VACÍA

Edu García sobre el final de la historia de la RFEF con Rubiales: "Promete como ficción"

El director de Radioestadio expone en su sección en Más de uno el posible final del expresidente de la Federación Española que podría acabar con el actual fuera del cargo por una posible moción de censura.

Edu García

Madrid |

Edu García comenta que el final de la historia de la RFEF con Rubiales "promete como ficción"

La semana que viene, justicia mediante, abandonará Rubiales el rincón de pensar. Ya sabemos que redimido y arrepentido no saldrá y encima promete dar un poquito de guerra. Aunque parezca improbable, ha tocado de soslayo a sus escasos fieles para saber cómo verían lo de volver a meter tentáculos en Las Rozas!!

En este tiempo de hibernación forzosa por ser taaan cariñoso, ha juntado palabras exculpatorias en hojas (me resisto a llamarlo libro), ha concedido conversaciones amables (me resisto a llamarlo entrevistas) y se ha movido en las sombras en busca de saber cómo descongelar las inversiones al tiempo que blanquea su ennegrecida imagen.

De sentirse entre las palmitas de Sánchez a demonizarle por no cuidar ese Mundial del 30 por el que tanto sudó. Es más, no descartemos que esta sea una de sus coartadas para dejar el ostracismo: “vengo a salvar la Copa del Mundo y la final española”.

El retorcido plan (que yo veo muy inviable), pasaría por convencer a los presidentes territoriales de que Louzán es un melindre vendido a Tebas y que mediante una moción de censura podría salir un presidente más fuerte que devolviera autonomía a la federación. Compañeros de Atresplayer… ¡atentos! Esta ficción promete…

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