Rafael Catalá: "La querella a un juez y la amenaza por hacer su trabajo es un error gravísimo"

MINISTRO DE JUSTICIA

El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera en Más de uno que las amenazas que está recibiendo el juez Llarena son un "error gravísimo" y que "amenazar a un juez con una querella porque no me gusta lo que ha dicho, me parece que está fuera de lugar". En cuanto a la posible extradición de Puigdemont, considera que "lo más razonable es que la resolución del juez alemán se adecue lo máximo posible a lo dicho por el juez español que instruye el caso y que lleva meses investigando". Por otro lado, sobre el caso del máster de la presidenta madrileña, declara "espero que este asunto se cierre cuanto antes y que Cifuentes tome las decisiones que correspondan".