Tertulia de médicos: Baños vaginales con un enjuague bucal antes de practicar sexo oral, una práctica peligrosa

En Más de uno hablamos con nuestros médicos Jesús de la Fuente, Alberto García-Salido y Alfonso Fernández sobre aquellos remedios caseros que no funcionan y alertan del peligro de darse baños vaginales con un enjuague bucal antes de practicar sexo oral.

Nuestros médicos Jesús de la Fuente, Alberto García-Salido y Alfonso Fernández comentan los remedios locos que no funcionan después de que un cirujano venezolano llamado Roberto Valbuena, la liase en Instagram al recomendarbaños vaginales con un enjuague bucal para tener aquella zona bien preparada para el sexo oral. Al médico le llovieron las reacciones, porque ese producto no es lo más adecuado para la higiene íntima.

Por otro lado, recurrimos al doctorsito Pantallas para analizar la inyección de adrenalina por sobredosis de 'Pulp Fiction', una de las escenas más recordadas de la película de Quentin Tarantino. Cuando Vincent Vega (John Travolta) tiene que reaccionar ante una situación muy comprometida. La novia de su jefe, Mia Wallace (Uma Thurman), a la que le han encomendado cuidar, por error consume heroína en lugar de cocaína y sufre una sobredosis. Entonces Travolta tiene que inyectarle adrenalina.

¿Qué hay que hacer si sufrimos un ictus?

Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Enfermería y la Federación Española de Ictus, casi nueve de cada diez pacientes que han sufrido un ictus no conocían el protocolo de actuación y más de la mitad no había recibido antes ningún tipo de información sobre esta enfermedad. Por ello, hablamos con el presidente de ADACECO (Asociación de Daño Cerebral Adquirido) de La Coruña, Juan Luis Delgado, sobre el ictus.

Delgado tenía 53 años cuando sufrió un ictus, iba conduciendo y de repente notó que su brazo y su pierna derecha no respondían. Se salvó gracias a que en ese momento iba acompañado de su mujer y se trasladaron rápidamente a un hospital. Pasó varios meses en silla de ruedas y sin poder hablar bien. Después de 10 años, sigue en rehabilitación y no tiene sensibilidad en la mano derecha, todavía no consigue escribir, y padece una cojera permanente en la pierna derecha.

Síntomas del ictus

Trastorno brusco de la sensibilidad en la cara, el brazo, o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo.

Debilidad repentina en la cara, el brazo, o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo.

Dificultades para hablar o para comprender lo que se habla.

Trastorno repentino de la visión, en uno o en los dos ojos.

Dificultad para caminar, pérdida de equilibrio o de coordinación de los movimientos.

Dolor de cabeza muy intenso, brusco y no habitual.

Por ello, ante los primeros síntomas de ictus debe llamarse inmediatamente al 112 y no trasladar al paciente por medios propios al hospital o al centro de salud.

