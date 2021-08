Tertulia de médicos: ¿Por qué el vinagre no sirve para matar a los piojos?

Con motivo de la vuelta a las clases -y porque Esther Holgado los ha sufrido este verano- hablamos de los piojos y desmontamos los mitos que rodean a estos parásitos tan comunes entre niños, y no tan niños.

Desmontando mitos sobre los piojos

Los piojos en el agua se hacen "una bolita" y pueden estar allí entre 48-72 horas, donde tienen más afinidad por el pelo. Por eso, el verano también suele ser una época de muchos piojos.

Además, aunque es una creencia muy extendida el vinagre no mata a los piojos. El piojo pone huevos y, para que no se caigan, los cimenta al pelo con una sustancia que se disuelve en ácido acético, que es el vinagre. Por tanto, el vinagre no mata al piojo en sí mismo, sino que ayuda a que ese "cemento" con el que la liendre está pegado al pelo se disuelva. De esta manera, puede ayudar a que la liendrera quite las liendres más cómodomante.

Doctorsito Pantallas

Una temporada más, el Doctorsito Pantallas sigue analizando cuánto de verdad tienen las películas y las series de médicos. Y empieza con un tema polémico: cuando los médicos reaccionan de forma demasiado vehemente al examinar al paciente, olvidando incluso que él o ella siguen ahí y que decir en voz alta, por ejemplo, “oh Dios Mío esto que hay aquí es lo peor que he visto nunca” no ayuda a tranquilizar al enfermo.

El Doctorsito Pantallas parte de una de sus series de referencia, no solo para él, sino también para todo el colectivo médico: 'Anatomía de Grey'.

La importancia de la buena comunicación con el paciente

A raíz de esto, nuestros médicos hablan sobre la importancia de tener una buena comunicación con los pacientes, incluida la comunicación no verbal, de la cual no se habla apenas en las facultades de medicinas. A menudo, los médicos tienen posturas, gestos o incluso miradas que pueden preocupar a los pacientes sobre su diagnóstico.

En la relación médico-paciente también es muy importante la confianza, que se basa en la sinceridad. Muchos familiares preguntan al médico sobre cosas del paciente de las que no quiere saber, algo muy delicado que puede llevar al médico a tener problemas legales.