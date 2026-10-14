EL FARO ECONÓMICO' DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

Qué tiene que ver el Premio Nobel de Economía con nuestro nivel de vida: “Todos nos hemos beneficiado de sus investigaciones”

José Carlos Díez reflexiona en ‘El faro económico’ de Más de uno, con Rafa Latorre, sobre la importancia de las investigaciones de los galardonados con el Premio Nobel de Economía y cómo estas contribuyen a que se comprendan mejor fenómenos como la inflación o a que se consiga una estabilidad en los precios con mayor eficacia.

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Madrid |

Los Premios Nobel de Economía, Robert Hall y Michael Woodford
Foto: EFE

¿Hasta qué punto influyen los grandes premios que se otorgan a prestigiosos economistas en nuestro día a día o nuestra forma de entender y practicar la economía? José Carlos Díez trata de dar respuesta a ello en ‘El faro económico’ de Más de uno. Con motivo del Premio Nobel de Economía que la Academia sueca ha concedido a Robert Hall y a Michael Woodford, el economista explica que hace casi cien años, en 1936, John Maynard Keynes publicó su ‘Teoría general del empleo, el interés y el dinero’, una obra que incorporó “las expectativas y la variable tiempo en el análisis económico”, con lo que nació la macroeconomía moderna.

Más de 90 años después, se ha concedido el Premio Nobel de Economía a dos expertos que, con sus modelos, han contribuido a mejorar el conocimiento del comportamiento humano ante fenómenos como la inflación y han ayudado a que los bancos centrales consigan su objetivo de estabilidad de precios con mayor eficacia.

Para Díez, tener una inflación estable permite tener “tipos de interés más bajos”, lo que es una “condición necesaria” para que las empresas inviertan, creen empleo y los ciudadanos podamos mejorar nuestro nivel de vida: “Todos, sin ser conscientes de ello, nos hemos beneficiado de sus investigaciones”.

Por ello, concluye que todos los economistas han aprendido que tanto la comunicación como la transparencia son claves: “Algo que los periodistas sabéis muy bien”.

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