Los zombis sí existen

El periodista, autor del libro 'Zombi. MITO y realidad de la religión vudú', Juan José Revenga nos confirma en 'Más de uno' que los zombis son reales. "Por supuesto que existe el zombi, pero matices", aclara y asegura que "es el máximo castigo de la religión vudú, el zombificar a una persona" a través del veneno del pez globo que le deja entre 2 y 4 pulsaciones por minuto.

Revenga apunta que en Haití, por ejemplo, hay muchos zombis, ya que se usaban como esclavos, la persona se convierte "en un ser sin alma, sin sentido, que está aquí, pero no sabe en qué mundo está ni en qué mundo vive". Tal y como cuenta, en Haití hay unas ceremonias que las ejecuta un bokor a quien se asiste para que les haga un "trabajo" para conseguir lo que desean, como por ejemplo eliminar a un jefe. Se centra en un envenenamiento de corazones de rana, alas de murciélago y sobre todo veneno del pez globo para paralizar el cerebro de la víctima. Después se le entierra vivo y a continuación el bokor lo desentierra para que sea su esclavo.

Además, el periodista explica que este polvo con el que envenenan el torrente sanguíneo es tan potente que basta con pisarlo o soplarlo. Y comenta que esto "existe, se puede convertir a una persona en zombi" y que en Haití hubo muchísimos zombis trabajando a modo de esclavos.

El vudú es una religión que no te puede hacer nada si no crees en ella

Asimismo, Juan José Revenga sostiene que el vudú se basa principalmente en el miedo y que "no te puede hacer nada si no crees en ella". Aunque reconoce que después de presenciar muchas ceremonias empiezas a tener dudas, "todo eso no te lo crees hasta que ves que un tipo de estos empieza a cantar delante de un perro y el perro se muere", dice. También recuerda la vez que a una de estas ceremonias de Nueva Orleans acudió una chica que vivía en Nueva York porque su jefe la acosaba y más tarde falleció.

Y comenta que en estas ceremonias hay gente poseída por los loas (espíritus) y aclara que no se toman ningún tipo de alucinógeno. "He pasado más miedo que un perro chico", declara y confiesa haber sido amenazado.

Por otra parte, el periodista afirma que los bokor normalmente mueren jóvenes, con 40 años aproximadamente y alerta "esa gente son el mal".

Los zombis en el cine

Luis Pérez Ochando, doctor en Historia del Cine, profesor en la Universidad de Valencia, el mayor experto en zombis de nuestro país y autor del primer libro español sobre la figura de George Andrew Romero, director de 'Los muertos vivientes', nos habla sobre los zombis en el cine.