Analía Plaza presenta 'La vida cañón': la historia del jubilado 'boomer' disfrutón que vive mejor que sus hijos

El término boomer se ha instalado en el lenguaje común para referirse a quienes nacieron entre mediados de los años cincuenta y finales de los setenta. Una generación que representa alrededor del 25% de la población española y que, según muchos análisis, vive mejor que sus mayores… pero también mejor que sus hijos.

En Más de uno, Begoña Gómez y Jorge Abad abrieron el debate con una premisa clara: evitar la confrontación. "No es un espacio de guerra intergeneracional", advertían, conscientes de que el tema suele despertar reproches cruzados entre quienes crecieron en un tiempo de bonanza relativa y quienes afrontan hoy la precariedad laboral y las dificultades de acceso a la vivienda.

La polémica viene de lejos, pero se reavivó con la presentación del libro de Analía Plaza, La vida cañón (Temas de Hoy), que repasa la historia reciente de España a través de los boomers y cuestiona cómo su bienestar actual contrasta con la incertidumbre de sus hijos y nietos.

La autora, nacida en 1989 en Tres Cantos, una especie de boomerlandia, sitúa el origen de su ensayo en un artículo publicado en 2021 sobre las pensiones y el enfrentamiento generacional. En su libro, delimita a los boomers españoles entre 1957 y 1977, una franja que suma más de 14 millones de nacimientos. Hoy, 16 millones de personas mayores de 55 años en España conforman el 34% de la población, de las que hace un retrato general al que llama Búmer Bumérez que ha elaborado a partir de múltiples entrevistas y datos macroeconómicos.

Plaza se adentra en aspectos clave: desde la explosión demográfica y el acceso masivo a la vivienda en propiedad hasta la incorporación de las mujeres al mercado laboral y las grandes oleadas de oposiciones de los años ochenta y noventa. También analiza los contrastes: no todos los boomers son propietarios ni cuentan con pensiones generosas; algunos, como los prejubilados de la minería, cargan con historias de reconversión dura y silenciosa.

Voces boomer en primera persona

El programa dio paso a una tertulia con testimonios reales. Olga Pérez, exazafata de Iberia, explicó cómo su conocimiento de idiomas le permitió tener un buen puesto. Pepe Salvador, panadero jubilado, relató la vida entera dedicada a su oficio y la importancia del trabajo duro y el ahorro para alcanzar tus metas. Ángel Gonzalo, periodista prejubilado, confesó vivir con más disfrute que nunca gracias al tiempo ganado tras dejar la profesión.