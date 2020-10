Las preguntas de Amón: "¿Conseguirá Trump convertir su alta médica en una victoria electoral?"

1.- Pablo Casado descarta que vaya a producirse una moción de censura a Díaz Ayuso. ¿Y cómo puede descartarla, sino no puede decidirla ni impedirla el PP?

2.- ¿Cómo se van a poner de acuerdo los Gobiernos central y de Madrid con las palabras si no se ponen de acuerdo con los números?

3.- Hablando de números, ¿no os parece insólito que el Gobierno reaccione a una caída del PIB del 11,2% en 2020 inventándose que creceremos un 7,2% en 2021?

4.- Podemos critica la visita del Rey a Barcelona. ¿Qué tal si para calmar las cosas acompañan al Rey González, Aznar y Rajoy? Mejor si al séquito lo escolta la Guardia Civil, ya puestos.

5.- Errejón, se veía venir, elogia la encíclica del Papa y restriega a los cristianos que sean tan indulgentes con el neoliberalismo. ¿No debería excomulgarse a Rodríguez Braun, por muy argentino que sea Rodríguez Braun y por muy argentino que sea el propio Papa?

6.- ¿Conseguirá Trump convertir su alta médica en una victoria electoral? De la debilidad que física que le amenazaba a la demostración de que sigue siendo Sansón.

7.- ¿Habéis leído ya la última novela de Arturo Pérez Reverte? Se titula Línea de Fuego, evoca la batalla del Ebro y no le va a gustar a Iglesias ni a Abascal. No sé si me explico.