Las preguntas de Amón: "¿Qué sentido tiene que Otegi rompa con ETA cuando ETA ya no existe?"

1.- ¿Qué sentido tiene que Otegi rompa con ETA cuando ETA ya no existe?

2.- ¿Qué sentido tiene romper con ETA sin llegar a condenarla?

3.- ¿Es un sentimiento honesto este compungimiento o es la manera de llegar por un atajo al cargo de lehendakari?

4- ¿Y no os parece que el entusiasmo con que el PSOE y Unidas Podemos han recibido la conversión de Otegi es la manera de homologar el acuerdo con Bildu en los Presupuestos?

5.- ¿Es compatible romper con ETA y rendir homenajes a los pistoleros de la banda cotidianamente?

6.- ¿Por qué un ex etarra como Otegi tiene que redimirse ejerciendo la política? No se me ocurre puerta giratoria más siniestra.

7.- ¿Dónde estaba Otegi el día en que sus compadres ejecutaron a Miguel Ángel Blanco?

7 y media.- ¿Os parece que la serpiente de la paz....?