Sira Riego, ministra de Juventud e Infancia, sobre el caso de Juana Rivas: "Si el niño no quiere irse, no debe irse"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Riego, ha conversado en la mañana de este miércoles con Miguel Ondarreta en Más de uno con motivo del nuevo episodio en la polémica del caso de Juana Rivas y su lucha por evitar que su hijo pequeño vuelva con su padre, el italiano Francesco Arcuri, sobre quien pesan acusaciones de malos tratos infantiles.

Este martes estaba prevista la entrega del niño a su padre, que debía realizarse en un juzgado de Granada. Allí acudió Juana Rivas junto al menor, su hermano, familiares, amigos y una multitud de medios de comunicación. El caos del momento y el deseo expreso del menor de no volver con su padre llevaron a la jueza encargada del caso a suspender la entrega hasta este viernes 25 de julio.

La ministra ha asegurado que Juana Rivas cumplió con el auto de la jueza y ha defendido que la situación se habría evitado si los hijos de Rivas hubieran sido escuchados previamente por la Fiscalía y el juzgado de guardia. "Este caso nos pone frente al espejo del derecho de la infancia al acceso a la justicia", declaró. "Ayer Daniel no se fue porque no quiso irse. Vivimos en una sociedad adultocéntrica y toca hacer el esfuerzo de escuchar a Daniel", ha sentenciado la ministra.

Riego ha reafirmado su compromiso de garantizar la protección de la infancia a través de una ampliación de la Lopivi (Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia). Ha relatado cómo el hijo de Juana Rivas le envió una carta pidiendo apoyo, tras lo cual se dirigió a la Fiscalía General del Estado y se ofreció a reunirse con ellos personalmente. El lunes por la mañana se trasladó a Granada para pasar tiempo con los dos hermanos, de quienes ha destacado la situación delicada en la que se encuentran y la coherencia de su relato.

Ha recordado que Arcuri será juzgado en septiembre por supuestos malos tratos a sus hijos. Riego ha reivindicado que su labor como ministra es proteger a la infancia: "Creo que es importante que los ministros desarrollen los temas que los comprometen. Yo me he situado del lado del niño", subrayó, señalando la existencia de informes psicológicos de la Universidad de Granada y de los Servicios Sociales que avalan que el menor se encuentra en una situación muy preocupante.

Sobre la entrega fijada para este viernes, ha afirmado: "Si el niño no quiere irse, no debe irse", tras lo que ha defendido que la voluntad del menor debe ser escuchada y explicada. Además, señaló que el auto de la jueza no se dirige en ningún momento directamente al niño, solamente a sus progenitores, y que su voz debe ser tenida en cuenta por la magistrada.

Menores migrantes y comunidades autónomas

Respecto al traslado y la tutela de los menores inmigrantes, un tema que sigue bloqueado entre el Estado y las Comunidades Autónomas, Riego ha denunciado la "resistencia del PP para asumir un modelo de acogida solidaria, que perjudica principalmente a las Islas Canarias y Ceuta".

En relación con el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros para repartir la acogida entre distintas comunidades autónomas, la ministra ha destacado que se trata de un proceso coordinado para evitar saturar los puntos de llegada y garantizar los derechos de los niños. Ha reivindicado que el Ministerio ha convocado un total de 12 reuniones desde el 23 de julio del año pasado y ha criticado el bloqueo sistemático del PP y la oposición frontal de Vox.

Macroencuesta sobre la violencia contra la infancia

Sobre el futuro de la legislatura, Riego ha afirmado que "todavía queda tiempo para aprobar legislación importante" y ha anunciado novedades para septiembre, en particular un informe fruto de una macroencuesta sobre la situación de la violencia a los menores en España. Por último, sobre la relación del frente de izquierdas, ha respondido a las palabras de Gabriel Rufián subrayando que "la unidad de la izquierda es posible siempre que pongamos por delante el trabajo que hace la izquierda. Creo que ahí nos entenderemos".