Cronología del Caso Juana Rivas: nueve años de enfrentamientos por la custodia de sus hijos

El caso Juana Rivas vuelve a estar en primera línea después de que la jueza haya decidido retrasar la entrega de su hijo menor a su padre, prevista para este martes, al próximo viernes.

La Justicia ha aplazado esta decisión después de que el niño, de once años, haya manifestado que tiene miedo de volver con él, por lo que ha vuelto con su madre hasta que pueda concluir la ejecución de la resolución judicial de los tribunales italianos contra el padre, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos en el ámbito familiar.

A las puertas del punto de encuentro se vivieron momentos de tensión entre los medios de comunicación y activistas de apoyo a Juana Rivas, que tuvo incluso que ser trasladada a un centro sanitario tras sufrir una crisis de ansiedad.

Este caso se alarga ya durante nueve años, desde que en el verano de 2016 Rivas, residente entonces en Italia, regresara a España junto a sus dos hijos, Gabriel y Daniel, sin el consentimiento de Arcuri, el padre de los niños. Rivas dijo entonces que huía de situaciones violencia machista y Arcuri la denunció por sustracción de menores.

Un juez dictó entonces una orden de alejamiento para Arcuri, aunque la denuncia inicial de Rivas fue archivada por falta de pruebas y la custodia de los hijos quedó compartida entre ambos.

Primera condena contra Juana Rivas

Un año más tarde, en julio de 2017, el caso dio un paso más en su complicación después de que Juana Rivas se negara a entregar a sus hijos a su ex pareja para que pasarán con él el verano en Italia y se escondiera con ellos durante un mes, un hecho que provocó una importante movilización social a favor de la madre bajo el lema 'Juana está en mi casa' y abrió un debate público sobre la violencia de género, la custodia compartida y la protección de las víctimas.

Tras una intensa presión policial y mediática, Rivas terminó entregando a sus hijos 37 días después y fue detenida y puesta en libertad con cargos por sustracción de menores.

Rivas fue condenada entonces a cinco años de prisión y la privación de la patria potestad de sus hijos durante otros seis por dos delitos de sustracción de menores, una condena que el Tribunal Supremo rebajó a dos años y medio en abril de 2021 considerando que se trató de un único delito.

Fue también en 2021 cuando el Gobierno de España concedió a Rivas un indulto parcial que transformó la pena de prisión en trabajos comunitarios y suspendió la privación de la patria potestad, y unos meses más tarde, la Audiencia Provincial de Granada suspendió la pena de prisión restante, lo que permitió que Rivas no entrara en la cárcel.

La Justicia italiana

La Justicia italiana ha jugado un papel muy importante en este caso a lo largo de todos estos años, pues fue quien concedió la custodia compartida de los hijos e, incluso, llegó a separar a los hermanos: el mayor se quedó con la madre y el menor con el padre.

Esta decisión generó una importante controversia y en 2022 fue anulada por el Tribunal Supremo de Italia, que consideró que la sentencia se había dictado sin escuchar adecuadamente a los menores y sin garantizar su derecho a estar juntos, contradiciendo así el principio del interés superior del menor.

Ha sido obligación también de la Justicia italiana garantizar que se respeten los derechos y el bienestar de los hijos mientras estén con su padre en Italia, donde se han celebrado juicios para determinar si Arcuri ha ejercido o no violencia o maltrato sobre Rivas o sus hijos.

Rivas logra la custodia del hijo mayor

En marzo de 2023, después de la anulación de la sentencia que separaba a los hermanos, la Justicia concedió a Juana Rivas la custodia definitiva de su hijo mayor, Gabriel, valorando diferentes informes psicológicos, escolares y sociales y afirmando que el chico ya tenía arraigo en su entorno en España y que había mostrado su deseo de permanecer con su madre.

A finales de 2024, la Fiscalía italiana abrió una investigación contra Arcuri por maltrato habitual y grave hacia sus hijos, lo que provocó que tras las vacaciones de Navidad, Rivas decidiera no devolver a su hijo menor a Italia hasta que este martes le ha obligado la Justicia. El juicio está previsto para el próximo mes de septiembre.

Durante las últimas semanas, el menor ha escrito varias cartas a distintas autoridades españoles, entre ellas la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, pidiendo que le ayudaran a no volver a casa con su padre. "Me va a matar como vuelva", decía el pequeño Daniel, de once años, en su carta a la ministra.

También su hermano Gabriel, ya mayor de edad, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que contaba distintos episodios de maltrato sufridos por los hermanos.