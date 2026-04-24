Edu García sobre el posible nuevo entrenador del Real Madrid: "Los dirigentes no quieren que Pochettino esté enredado en cuitas mundialistas"

Intento no hablar de Trump en territorio deportivo, pero no me lo pone fácil. Te lo juro por Snoopy, que se decía en tu época. Con toda formalidad, un emisario suyo ha sugerido al presidente Infantino que a los iraníes hay que sustituirlos por los italianos. ¿Puede pasar? Si se aplica el articulado de FIFA que otorga al organismo plena "discreción" para hacer lo que le venga en gana, jugada maestra.

El sentido común futbolero siempre ha concluido que una selección descarrilada ha de ser sustituida por otra de la misma confederación, de esas a las puertas clasificatorias, corriendo plaza, como en una lista, pero con el actual statu quo, y con el cariño/desamor de Donald y Meloni, quizá veamos azul azzurro. Por ahora, no de FIFA y no de las autoridades italianas.

Te digo más, el nombre que gana enteros en la carrera por hacerse con el banquillo del Real Madrid es Maurizio Pochettino, hoy seleccionador de los EEUU. Un combinado que no está entre los favoritos, por potencial, por pedigrí, por tradición, porque el soccer no termina de interiorizarse como algo propio. Pero claro, con este plan, y con el vasallaje de Gianni, con los caprichitos de "Betadineman", quizá pasen un par de fases los norteamericanos a costa de Turquía, Paraguay o Australia.

Y de rebote, alerta de los dirigentes madridistas que no quieren que un potencial entrenador esté enredado en cuitas mundialistas, distraído, sin poder ungir el nuevo proyecto desde el primer día. Porque la entidad del señor Pérez ya mira al próximo curso, ayer alfombraron el Bernabéu con tierra batida para que Sinner y otros cracks de la raqueta se entrenen para el Mutua. Estuvo hasta Rafa Nadal, ese al que muchos ven un futuro presidencial. ¿Y quién era el tenista favorito de Trump? Amigo, todo está conectado.