Edu García sobre el juicio del caso Negreira: "A poco que no sea futbolera la jueza, tiene que flipar"

Con razón escasea el profesional de la mecánica, la fontanería o el que se sube al camión con la mercancía a cuestas, acapara demanda el mundo prisiones y el personal de juzgados. También en mi campo nos codeamos con togados, hoy, como testigos, dos entrenadores del Barça van a declarar por videoconferencia mientras que el presi Laporta se personará en 3-4 horas en la Ciudad de la Justicia.

Sigue la titular número 13 de los de instrucción, Alejandra Gil, preguntando que, si tan bueno era el equipo, si tantos títulos sin ayuda arribaban a las vitrinas, para que diantres se mantenía hereditariamente esa costumbre de pagar al vicepresidente de los árbitros. A poco que no sea futbolera la jueza, tiene que flipar. Casi 7 millones desembolsados sin definir el objetivo por ello.

Más descarado es el proceso de señalar a los ultras del balón que llevan un lustro, quizá 2, engordando otra vez sus filas. Llegaron a ser residuales cuando la sociedad huyó del radicalismo y los clubes se tomaron en serio su tarea social. Actualmente hay una pestilente laxitud que nos lleva a su revigorización y sus consecuencias. Durante el derbi sevillano en el Pizjuán se sintieron poderosos sobre todo los locales. Con su tifo no aprobado, con sus banderas ofensivas, sus pancartas intimidatorias o los lanzamientos al campo que terminaron parando el partido. La oficina de deporte de la policía nacional ha emitido informe y la Comisión Antiviolencia con él en su mano, propone 1 mes de cierre y 120 mil euros de multa.

El Sevilla FC se indigna con la propuesta de sanción y amenaza con recurso. ¡En otros casos peores, se ha tenido más condescendencia! ¿Qué poderío argumental, eh? El caso es que tenemos trajín. A ver si saco tiempo para pedir anticipadamente las memorias de Iñaki Urdangarín. ¡Solo falta Froilán para hacer una colección bien chula!