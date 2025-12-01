Edu García celebra la apertura de las pistas de esquí: "La innivación es el presente y el futuro"

Te voy a empezar con frío, casi tanto como el que tú vuelcas en el estudio para poder durar 35 temporadas más, aunque mengüen tus tertulianos. Abiertas más de 10 estaciones y más de 200 kilómetros esquiables este pasado fin de semana. No soy negacionista del cambio climático, pero sí aplaudo que el sector se resista al deshielo y a las nuevas condiciones. La innivación es el presente y el futuro y ya son decenas las pistas blancas por nieve postiza que puede ser fabricada hasta con 10 grados de temperatura.

Otro día abordamos por qué con tanto "pirao" con las tablas y los bastones desperdigados por el país… seguimos con tanta sequía de deportistas punteros en lo internacional, eso sí, siempre hay excepciones. Aprovechemos, pues, la gelidez para felicitar al equipo español de curling por la gesta de este finde: plata en el Europeo B y ascenso directo a la élite continental. Salen en las fotos con su medalla y una cuña de queso cada uno de 2 kilos por lo menos, vamos, que tener los dedos como palitos de cangrejo por barrer delante de la piedra lisa, merece la pena.

También es rentable ser entrenador de la primera de fútbol, aunque tu trabajo siempre lo condicionen los trayectos del balón. Muy a su pesar, hoy se despide del banquillo del Levante Julián Calero, uno de los policías locales de Madrid hoy en excedencia que llegó primero a la catástrofe del 11-M y que por 2 horas se libró el pasado año de quedar atrapado por los efectos de la DANA. Un superviviente acreditado al que le deseamos la mejor de las suertes en su siguiente destino.

En activo Hansi Flick y su Barça. Volvieron a ganar y aun así, se viralizó su imagen con la mirada perdida en el banquillo. Se interpreta como un malestar por el juego de sus chicos que mañana reciben al Atleti del Cholo. Míster feliz y ufano que nunca ganó en el demolido Camp Nou…a ver en el remake.