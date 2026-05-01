Edu García: "Infantino, ese presidente-papa que aspira a mandato eterno"

No estaba el alcalde Almeida a viva voz en mitad del palco dejándose las cuerdas con el himno, pero no hizo falta para orquestar el misticismo de Vallecas con su Rayo. Una semifinal europea, una recompensa al trabajo de vestuario, un milagro entre balones viendo cómo se gestiona la entidad y cómo se aleja de la modernización mientras sus jugadores y entrenador se consagran como leyendas con franja.

Arrancaron con la inercia de la adrenalina, la gasolina del mosaico y el aliento, y luego la realidad: en frente tienes un equipo como el Estrasburgo y sabes que hay ida y vuelta y no te puedes volver loco. Primera parte neutra, segunda más reconocible con un triunfo corto pero merecido para soñar con la final, con el día más importante en la historia del equipo vallecano.

Y a todo esto, con plenario y casi con cónclave, la FIFA reunida en Vancouver para vanagloriar a Infantino, ese presidente-papa que aspira a mandato eterno y a que la beatificación de su gestión sea más unánime que las aclamaciones de Kim Jong-un. Por cierto, lo vimos en el sorteo del mundial; Gianni es carne de escenario, de cámara, de acting. Si José Antonio Antón, como capo de nuestras teles, anda rápido, que lo agende para un futuro que promete esa carrera.

Amén del halago interesado al presi, ¿qué decidirán? Primero han asegurado que Irán estará en la Copa del Mundo (a sus aficionados que les den por… desplazados), segundo reafirman que la salud del fútbol planetario es tan portentosa como las arcas del propio organismo y tercero, si alguien quiere preguntar por los precios prohibitivos de las entradas del Mundial, por favor, que lo ponga en una tarjetita y lo eche al buzón de sugerencias.