Edu García: "Djokovic no estará en Indian Wells por anti-vacuna, pero intenta pasar por la puerta de atrás de la Casa Blanca"

Imaginemos a Gil ante el teléfono rojo y el casco militar, así recreo yo a Djokovic deseoso de llegar al presidente Biden a través de la tenista legendaria Billie Jean King. El serbio no estará en Indian Wells por anti-vacuna y machote, pero ha intentado pasar por la puerta de atrás de la Casa Blanca anhelando un permiso especial que no ha llegado. Si eres un convencido, Nole, tienes que ir hasta el final, no se puede ser rebelde de lunes a jueves y, es que el ser humano hace todo lo que puede por conseguir sus propósitos.

Piqué y Rubiales hicieron ‘edredoning’ para el negocio de las supercopas saudí asumiendo los riesgos, pues ayer, la jueza que investiga la supuestas irregularidades en la gestión del presidente federativo, le requirió este contrato de la copa a Kosmos y tiene diez días para remitirlo, al parecer hay en el aire la expedición de unas facturas que luego se terminaron anulando jueces y fútbol. Más roce aquí que en el Consejo de Ministros y hay más, ayer el Órgano de Disciplina Social del Valladolid hizo pública la sanción de tres años y medio sin abono del equipo a los botarates que insultaron a Vinicius, a los que detectó la policía.

Como sabrán también, en ese Salón de Actos el Mallorca castigó a otro rapsoda con bufanda con 4.000 euros y 12 meses de expulsión del estadio. Insultar no es nunca una opción y en esto del fútbol está siendo la cosa inflexible porque las situaciones lógicamente lo requieren. ¿Tienes pasión por tus colores? Muy bien, pues compórtate siempre bien.

Hoy es viernes y concluyo con una sugerencia positiva, topar es la opción en Francia otra vez, se abrió el camino con la cesta de los 200 productos a elegir por los supermercados y debería extenderse la práctica de cara a los Juegos Olímpicos de 2024. Para ver el atletismo, el precio del 80% de las localidades oscila entre los 385 y los 690 euros. Los atletas trinan, las familias bailan jotas porque el precio del ticket del viaje, la manutención, el croissant, el hotel. Topar es la clave. ‘Percuter’, se dice en el idioma de Víctor Hugo.