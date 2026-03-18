El pódium de la ciberseguridad: estas son las tres instituciones en las que más confían los españoles

Los ciudadanos hacemos hoy en día prácticamente todas las gestiones de nuestra vida cotidiana de manera telemática. Es una realidad que lo digital tiene cada vez más peso en nuestras vidas, tanto, que ha obligado a muchas empresas a reinventarse en este aspecto. Sin embargo, también hay muchos riesgos en lo que ha ciberseguridad se refiere.

De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de octubre la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad adscrito a la Presidencia del Gobierno con el objetivo de "fortalecer el ecosistema de ciberseguridad, fomentar su innovación y aumentar la inversión".

El pódium de la ciberseguridad

José Carlos Díez analiza en 'El Faro Económico' de Más de uno la encuesta que Sigma Dos ha publicado en relación a la seguridad y en la que los españoles han elegido cuáles son, a su juicio, las tres instituciones en las que más confían:

Bancos : "Son la institución más segura para los españoles".

: "Son la institución más segura para los españoles". Fuerzas de Seguridad del Estado .

. Administraciones públicas.

"Desde que en 2007 se inventara el teléfono inteligente, cada día nuestra vida es más digital y más sencilla, pero hay nuevos riesgos […]. Dos de cada tres españoles declara haber recibido mensajes al correo electrónico o al móvil fraudulentos y la ciberseguridad es una realidad ya en nuestros días", explica.

La importancia de la plena confianza

Díez considera "muy positivo" que sean los bancos la institución que los españoles consideren más segura, sobre todo, porque es en ellos donde hacemos transacciones digitales, dejemos depósitos que se transformen en crédito y ese dinero se invierta y se transforme en empleo.

"Crédito viene del latín 'Creer' y es muy positivo que los españoles nos sintamos seguros cuando hacemos transacciones digitales con nuestro banco. Eso permite que dejemos los depósitos seguros, que el banco los transforme en crédito y que las empresas inviertan y creen empleo con ese dinero. Y de ahí salen los salarios y los impuestos para pagar pensiones, sanidad, educación y dependencia", explica.