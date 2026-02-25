La oportunidad que abre el Supremo de EEUU para la expansión de la UE: "La mejor noticia económica de lo que llevamos de 2026"

El Supremo de EEUU ha provocado un terremoto en la administración Donald Trump. El tribunal norteamericano declaró ilegales los aranceles recíprocos impuestos por el presidente estadounidense, lo que ha generado un escenario incertidumbre y de anulación de los gravámenes tan polémicos desde que fueron anunciados por la Casa Blanca.

De ello habla José Carlos Díez en Más de uno, donde asegura que el Tribunal Supremo "obliga" a Trump a que sus aranceles los apruebe el Congreso, mientras que la Reserva Federal de Nueva York estima que el 90% de los gravámenes los han pagado "consumidores americanos" y es "poco probable" que los congresistas aprueben dicha ley "al menos antes de las elecciones de noviembre".

La oportunidad para la UE para mejorar la competitividad

"Sin duda, es la mejor noticia económica de lo que llevamos de 2026", afirma José Carlos Díez, que califica la decisión de "oportunidad" para la expansión de la Unión Europea: "Es una oportunidad para que la Unión Europea continúe abriendo nuevos mercados para nuestras empresas en India, Canadá, Mercosur, en Oriente Medio...".

Así, el economista considera que hay "problemas económicos" notorios en nuestro país y que hay que "cambiar las cosas" en Europa. "Hay que mejorar la competitividad y reducir la burocracia y está justificado el cabreo", señala Díez.

Por último, José Carlos Díez sostiene que la historia se reafirma en que el proteccionismo nunca resuelve las dificultades: "La historia nos enseña que el proteccionismo nunca ha resuelto los problemas y acaba provocando más entropía y más desorden".