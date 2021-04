Tertulia: ¿Pueden perjudicar los debates electorales del 4-M a Isabel Díaz Ayuso?

Ignacio Varela, Carmen Morodo, Javier Caraballo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la oleada de insultos al escritor Javier Cercas tras su aparición en TV3. Ignacio Varela señala que ha regresado la Santa Inquisición y la Cataluña gobernada por los nacionalistas es tierra de inquisidores y tierra de censores y comenta que ya quisiera tener cualquiera de los que le atacan tener el 10% de la sensibilidad democrática que tiene el autor. Por su parte, Javier Caraballo se pregunta cómo tiene que ser el ambiente que se vive en Cataluña para que a una persona tan templada como Javier Cercas lo lleve a ese tono de desesperación.

Además, Carlos Alsina entrevista al escritor Javier Cercas, que ha criticado la oleada de insultos y amenazas recibidas por parte del independentismo catalán tras su entrevista en TV3. Cercas argumenta que este tipo de campañas perfectamente organizadas intentan lograr la muerte civil de la persona: "Se pretende que yo me calle o me vaya; y ni me voy a callar, ni me voy a ir”.

También debaten sobre el estado de alarma, acerca del que Rubén Amón afirma que "se producirá esa situación de improvisación que ha caracterizado toda la pandemia y terminaremos viendo a los jueces tomar las decisiones fundamentales". Por otra parte, Ignacio Varela insiste en que anunciar con un mes de antelación que no se va a prorrogar el estado de alarma cuando apenas está empezando la cuarta ola es "claramente imprudente" y "es algo que Pedro Sánchez no hubiera hecho si no existieran las elecciones del 4M en Madrid". Además, considera que es un intento de contrarrestar la campaña de optimismo pandémico de Ayuso.

Asimismo, debaten sobre las encuestas de las elecciones en Madrid y sobre la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso no asista a los debates electorales. Carmen Morodo admite que es peor ir y hacerlo mal que no estar porque "la silla vacía se te olvida enseguida". Sin embargo, reitera que Ayuso tendría que tener confianza suficiente como para asistir a los debates porque "en la calle la reciben como si fuese Beyoncé". Rubén Amón considera que asistir a un debate no debería ser una opción, sino una obligación, y que las dudas provienen de lo "temeraria e inciendiaria" que puede llegar a ser la presidenta de la Comunidad cuando se descontrola. "Como está en situación de gloria, entiendo que quieran preservarla de algunos peligros, pero no es aceptable desde el punto de vista de la responsabilidad política", explica. Por su parte, Caraballo cuestiona la incidencia real que tienen los debates electorales en los resultados de las elecciones y Varela concuerda con él, aunque señala que solo tienen incidencia cuando alguien tiene un error clamoroso. "De los 6 que van a acudir, Isabel Díaz Ayuso es la más floja y la que más riesgo corre de cometer un error que la pueda penalizar", concluye.