Tertulia: ¿Las autoridades han generado desconfianza con la vacuna de AstraZeneca?

John Müller, Pilar Gómez, Anabel Díez y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el abandono de Twitter de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sobre esto, John Müller espera que a partir de ahora "mejore como política y deje de acosar a los propietarios y defender a los okupas" y explica que, aunque ella hable del síndrome de la presencia permanente, "si tú no quieres interactuar en Twitter, no lo haces". Sobre la polarización, comenta que Nick Clegg ha publicado un artículo en el que argumenta que las redes sociales no polarizan más de lo que ya están polarizadas las sociedades. "Hay una sociedad predispuesta a la polarización", señala. Además, Anabel Díez explica que los medios de comunicación usan Twitter como una manera de saber la toma de posición sobre un asunto de los políticos, y sobre los bots en redes sociales, comenta que, con una actitud prudente y sin entrar al trapo, la situación se puede solucionar.

Carlos Alsina entrevista a Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, que critica las reuniones de algunos territorios con farmacéuticas para la compra de vacunas de forma independiente. "De ninguna de las maneras se puede consentir que haya diferencias a la hora del acceso a la vacunación entre los españoles", sostiene Igea y añade que eso "sería generar un país con españoles de primera y de segunda".

Hablamos también con el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott , que ha comentado lapor la cual el país ha alcanzado la inmunidad de grupo al tener al 73% de la población inmunizada.

Además, debaten sobre el recelo que han generado las autoridades con la vacuna de AstraZeneca. Pilar Gómez señala que el problema está en que sea cada Gobierno el que decida la edad y cómo lo va cambiando. "Se ha generado una desinformación que ha motivado que más del 60% de la gente no acuda a vacunarse con AstraZeneca", explica, y añade que lo que tiene que hacer el Gobierno es dar confianza, no solo en España, sino en Europa, fijando unos criterios al margen de los intereses electorales. Por su parte, Rubén Amón considera que es una catástrofe porque "pone freno a una deficitaria campaña de vacunación y desprestigia la credibilidad de las administraciones" y asegura que debería existir una lista de voluntariado para que "no se malogren los plazos de vacunación y no se demoren las ya disponibles".

También charlan sobre las elecciones madrileñas y sobre la expulsión de Toni Cantó de las listas del PP. John Müller afirma que, si la ley establece unos determinados requisitos, hay que cumplirlos porque son válidos para todos. Sin embargo, considera que el impacto de esta decisión es nulo y que Cantó está jugando el papel que el Partido Popular le ha marcado que es "ser un anzuelo para captar el voto de Ciudadanos". Anabel Díez comenta que el actor "no tiene otro remedio que implicarse al máximo y decir que lo de ir en la lista es lo de menos". Rubén Amón opina que no se puede empezar una legislatura defendiendo a los valencianos de Ciudadanos y terminarla defendiendo a los madrileños del PP y asegura que "el oportunismo con el que Cantó se ha entregado al culto de Ayuso transgrede la obscenidad". Pilar Gómez admite que les está saliendo bien lo de ir cogiendo el voto de Ciudadanos y recuerda que Toni Cantó era una imposición de Génova para Sol que les está funcionando, aunque señala que hay que tener cuidado con la credibilidad de los políticos.